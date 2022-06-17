Зеленский обсудил с Джонсоном поставки тяжёлого вооружения и систем ПВО на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном поставки тяжёлого вооружения и систем ПВО на Украину, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Мы обсудили с Борисом необходимость поставок тяжёлого вооружения и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию... а также гарантии безопасности для Украины», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ермак отметил, что стороны, в частности, обсуждали предложения международной группы Макфола — Ермака.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее призвал Запад активнее обучать ВСУ применять поставляемое вооружение.

26 мая глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Киеву.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Украине западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.