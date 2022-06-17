Пушилин заявил о договорённости с союзническими силами о новых поставках оружия

Уже есть договорённость с союзническими силами о дополнительной помощи Донбассу в виде вооружений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В большей степени это касается вооружения... Есть уже понимание того, что будут задействованы дополнительные возможности союзнических сил», — заявил он в интервью ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что не запрашивал дополнительную помощь, а «констатировал факт договорённости».

Ранее Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии.

Пушилин выразил уверенность, что специальная военная операция завершится «полнейшей победой» союзнических сил.