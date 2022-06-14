Глава ДНР Пушилин: спецоперация завершится «полнейшей победой» союзнических сил

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что специальная военная операция завершится «полнейшей победой» союзнических сил.

Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии.