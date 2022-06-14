Басурин: ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии

Короткая ссылка
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии.
Басурин: ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии
  • РИА Новости

«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии — речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Донбасса со стороны Украины.

14 июня в ДНР сообщили, что украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин за минувшие сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить