Басурин: ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии.

«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии — речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Донбасса со стороны Украины.

14 июня в ДНР сообщили, что украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин за минувшие сутки.