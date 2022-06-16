Мэр Донецка сообщил об обстреле Центрального универмага
- РИА Новости
«Прилёт зафиксирован... в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов», — написал он в Тelegram.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за боевых действий в Донбассе.
Вместе с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности альянса к долгосрочным поставкам оружия на Украину.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.