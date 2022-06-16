Мэр Донецка сообщил об обстреле Центрального универмага

Короткая ссылка
Украинские войска подвергли обстрелу ЦУМ в центре Донецка, есть пострадавшие, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил об обстреле Центрального универмага
  • РИА Новости

«Прилёт зафиксирован... в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов», — написал он в Тelegram.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за боевых действий в Донбассе.

Вместе с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности альянса к долгосрочным поставкам оружия на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить