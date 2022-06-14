Ребёнок получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о ранении ребёнка при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.
Ребёнок получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • AP

«При обстреле Куйбышевского района Донецка с позиций украинских террористов по ул. Забойщиков ранение получил 13-летний мальчик», — говорится в заявлении.

Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин за минувшие сутки.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщили, что за сутки на территории республики при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города.

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