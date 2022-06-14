В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — мужчины 1991 года рождения в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района Донецка», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее стало известно, что число погибших в результате обстрела Донецка мирных жителей возросло до четырёх.
До этого сообщалось о гибели трёх мирных жителей в результате обстрелов Донецка.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».