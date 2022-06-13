В ООН прокомментировали обстрелы Донецка украинскими войсками

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя последние обстрелы Донецка военными ВСУ, призвал все стороны на Украине соблюдать гуманитарное право.

«Мы подчёркиваем, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать защиту гражданских лиц. Все нарушения против гражданского населения должны немедленно прекратиться», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Он напомнил о ранении мирных жителей при обстреле ряда районов Донецка.

«Этим утром рынок и здание были подвергнуты удару в Донецке, снаряд упал в жилом районе в центре города. Соображения безопасности и бюрократические препятствия мешают нам предоставлять помощь в этом регионе», — заявил Дюжаррик.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Согласно данным Минздрава ДНР, в результате обстрела пострадали 18 человек. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».