В Северодонецке ограничили движение

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил об ограничении передвижения по Северодонецку.
В Северодонецке ограничили движение
  • РИА Новости

«В восточные районы города допускают только людей, приехавших вывезти близких родственников. МЧС и военные доставляют гуманитарку местным жителям», — написал он в Telegram.

Движение в западной части Северодонецка также ограничили из-за регулярных украинских обстрелов из Лисичанска и Приволья.

По словам Мирошника, военные бдительно следят за порядком — в городе закончился период мародёрства, который начался при отступлении украинских военных. В Северодонецке переносить или перевозить можно только свои вещи.

«Патрули проверяют документы и принадлежность груза. Всё делается корректно, но тщательно. Всё, что не вытащили при украх, останется на своих местах, и есть надежда, что дождётся хозяев», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

Мирошник отметил, что оставшиеся на заводе военные ВСУ пытались выйти на контакт с союзными силами. Все пути отступления для них отрезаны, подчеркнул он.

При этом Народная милиция ЛНР не планирует штурмовать завод «Азот» в Северодонецке.

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