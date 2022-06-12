В ЛНР сообщили, что штурмовать заблокированный завод «Азот» пока не планируется

Народная милиция ЛНР не планирует штурмовать завод «Азот» в Северодонецке, где остаются украинские военные, сообщили Интерфаксу в Народном совете республики.

«Планов по штурму «Азота» нет. Завод в блокаде. Украинские военные, остающиеся там, будут вынуждены сдаться», — сказали агентству.

Как отметил собеседник, попытки переговоров с остающимися на заводе силами ВСУ предпринимались несколько раз, однако украинские военные «выдвигают заведомо невыполнимые условия».

В частности, они требуют обеспечить им коридор для объединения с основной группировкой войск, от которой они оказались отрезаны, сообщили в совете.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

По его словам, украинские боевики, которые остаются на заводе, пытались выйти на контакт с союзными силами. Все пути отступления для них отрезаны, подчеркнул он.