В ЛНР сообщили, что штурмовать заблокированный завод «Азот» пока не планируется
- РИА Новости
«Планов по штурму «Азота» нет. Завод в блокаде. Украинские военные, остающиеся там, будут вынуждены сдаться», — сказали агентству.
Как отметил собеседник, попытки переговоров с остающимися на заводе силами ВСУ предпринимались несколько раз, однако украинские военные «выдвигают заведомо невыполнимые условия».
В частности, они требуют обеспечить им коридор для объединения с основной группировкой войск, от которой они оказались отрезаны, сообщили в совете.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.
По его словам, украинские боевики, которые остаются на заводе, пытались выйти на контакт с союзными силами. Все пути отступления для них отрезаны, подчеркнул он.