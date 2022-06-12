Глава ДНР Пушилин поздравил граждан с Днём России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил граждан с Днём России и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

«Друзья! В этот поистине всенародный праздник желаю, прежде всего, нашей скорой победы и выполнения всех задач освободительной операции. С нами правда и помощь братских народов, сила и мощь великой страны, а значит, победа неотвратима», — заявил он.

Пушилин отметил, что в республике уже много сделано для укрепления политической, культурной и экономической интеграции с Россией.

«Наши города и районы интенсивно заключают соглашения о сотрудничестве с российскими регионами, которые не остались в стороне и пришли нам на помощь», — подчеркнул глава ДНР.

В праздник Пушилин пожелал республике скорейшей победы и выполнения всех задач освободительной операции.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил граждан с Днём России и призвал их поддержать Вооружённые силы страны в период спецоперации.

Посол России в США Анатолий Антонов во время торжественного приёма в посольстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что российская сторона была вынуждена пойти на решительные шаги по отношению к Украине, так как не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам.