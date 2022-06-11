Сенатор Цеков прокомментировал фото украинского «местного жителя» со свастикой в Reuters

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT публикацию агентством Reuters фотографии украинского «местного жителя» с татуировкой свастики. По его словам, «западный мир сошёл с ума».
Сенатор Цеков прокомментировал фото украинского «местного жителя» со свастикой в Reuters
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«У западных СМИ и вообще у Запада на первом месте стоит не борьба с нацизмом, фашизмом, а борьба с Россией. Они русофобы», — считает сенатор.

Он добавил, что любая информация с Украины, в том числе о лицах, которые «борются» с Россией, воспринимается Западом благоприятно.

«Я скажу, что этот западный мир сошёл с ума. Все традиционные ценности он пытается переделать на нынешний лад, руководствуясь русофобией и русоненавистничеством», — подчеркнул Цеков.

Ранее в Reuters в ответ на просьбу прокомментировать опубликованное фото заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.

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