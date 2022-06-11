Сенатор Цеков прокомментировал фото украинского «местного жителя» со свастикой в Reuters
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«У западных СМИ и вообще у Запада на первом месте стоит не борьба с нацизмом, фашизмом, а борьба с Россией. Они русофобы», — считает сенатор.
Он добавил, что любая информация с Украины, в том числе о лицах, которые «борются» с Россией, воспринимается Западом благоприятно.
«Я скажу, что этот западный мир сошёл с ума. Все традиционные ценности он пытается переделать на нынешний лад, руководствуясь русофобией и русоненавистничеством», — подчеркнул Цеков.
Ранее в Reuters в ответ на просьбу прокомментировать опубликованное фото заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.