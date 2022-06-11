В Reuters назвали «корректным освещением» ситуации на Украине публикацию фото «местного жителя» со свастикой

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Новостное агентство Reuters назвало публикацию фотографии «местного жителя» с татуировкой свастики «корректным освещением» ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в ответе организации на запрос RT.
В Reuters назвали «корректным освещением» ситуации на Украине публикацию фото «местного жителя» со свастикой
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В материале Reuters под фотографией размещена подпись, на которой утверждается, что «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.

«Reuters — это независимая новостная организация, приверженная беспристрастному и корректному освещению событий в соответствии с принципами доверия Thomson Reuters», — ответил RT представитель агентства.

В Reuters заявили о приверженности «непредвзятому и достоверному» освещению ситуации вокруг Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что СМИ западных стран стараются игнорировать тему проявления нацизма на Украине после начала российской спецоперации.

В мае Министерство обороны России распространило видео, на котором боевики украинского нацбатальона «Азов» выходят с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На видео в том числе показаны татуировки боевиков «Азова» с нацистской символикой, с цитатами и портретами Гитлера.

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