В Reuters назвали «корректным освещением» ситуации на Украине публикацию фото «местного жителя» со свастикой
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В материале Reuters под фотографией размещена подпись, на которой утверждается, что «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.
«Reuters — это независимая новостная организация, приверженная беспристрастному и корректному освещению событий в соответствии с принципами доверия Thomson Reuters», — ответил RT представитель агентства.
В Reuters заявили о приверженности «непредвзятому и достоверному» освещению ситуации вокруг Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что СМИ западных стран стараются игнорировать тему проявления нацизма на Украине после начала российской спецоперации.
В мае Министерство обороны России распространило видео, на котором боевики украинского нацбатальона «Азов» выходят с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
На видео в том числе показаны татуировки боевиков «Азова» с нацистской символикой, с цитатами и портретами Гитлера.