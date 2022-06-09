Приговорённый к смерти в ДНР марокканский наёмник назвал солдат ВСУ военными преступниками
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«Это нечеловеческое обращение. Но хочу сказать, что таких нужно называть военными преступниками, а не солдатами украинской армии», — заявил он корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури после просмотра видео.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные причастны к преступлениям и пыткам так же, как и националисты.
3 мая сообщалось, что сотрудники российских силовых структур заявили об обнаружении в посёлке Зеленовка Херсонской области устроенной украинскими националистами или военными пыточной камеры.