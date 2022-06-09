Приговорённый к смерти в ДНР марокканский наёмник назвал солдат ВСУ военными преступниками

Приговорённый к смертной казни в ДНР марокканский наёмник Саадун Брагим назвал солдат ВСУ военными преступниками после просмотра видео с издевательствами украинских военнослужащих над пленными россиянами.

«Это нечеловеческое обращение. Но хочу сказать, что таких нужно называть военными преступниками, а не солдатами украинской армии», — заявил он корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури после просмотра видео.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные причастны к преступлениям и пыткам так же, как и националисты.

3 мая сообщалось, что сотрудники российских силовых структур заявили об обнаружении в посёлке Зеленовка Херсонской области устроенной украинскими националистами или военными пыточной камеры.