В Херсонской области обнаружили украинскую пыточную

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Сотрудники российских силовых структур заявили об обнаружении в посёлке Зеленовка Херсонской области устроенной украинскими националистами или военными пыточной камеры.
В Херсонской области обнаружили украинскую пыточную
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Также в данной пыточной было обнаружено заминированное тело замученного человека в форме Вооружённых сил России.

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооружённых сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», — рассказал сотрудник российских силовых структур.

Уточняется, что в пыточной также были найдены разбросанные шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов Javelin.

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными.

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