СК России возбудил дело по факту жестокого обращения с российскими пленными

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»)», — сообщается на сайте СК. По данным следствия, сотрудники СИЗО неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания в отношении более 20 российских военнослужащих. Ранее сообщалось, что российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя.