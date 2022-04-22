СК России возбудил дело по факту жестокого обращения с российскими пленными
22 апреля 2022

СК России возбудил дело по факту жестокого обращения с российскими пленными

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СК России возбудил дело по факту жестокого обращения с российскими пленными

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»)», — сообщается на сайте СК.

По данным следствия, сотрудники СИЗО неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания в отношении более 20 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя.