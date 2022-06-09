Минюст Латвии поручил разработать закон об изъятии собственности России и Белоруссии

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что поручил к 17 июня разработать закон, позволяющий изымать собственность России и Белоруссии.
Минюст Латвии поручил разработать закон об изъятии собственности России и Белоруссии
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Как сообщает РИА Новости, об этом Борданс написал в своих соцсетях.

«Я поручил экспертам Министерства юстиции разработать к 17 июня... специальный закон об отчуждении собственности... Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: «Московский дом», (санатории) «Янтарный берег» и «Белоруссия», — указал он.

По его словам, соответствующие объекты будут использоваться для размещения украинских беженцев и нужд информационного центра.

Ранее Верховная рада зарегистрировала новый законопроект о санкциях против Белоруссии. Согласно документу, допускается изъятие объектов собственности государства в пользу бюджета Украины.

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