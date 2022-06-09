Лукашенко: Белоруссия получит $1,5 млрд от России на участие в программах импортозамещения
- AFP
- © Nikolay PETROV / BELTA
«Россияне выделяют около $1,5 млрд на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.
По его словам, данное решение принято совместно с российским лидером Владимиром Путиным.
Он отметил, что Белоруссия со своей стороны предложила России конкретные проекты.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее призвал страны ЕАЭС усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.