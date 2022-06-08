Премьер-министры стран ЕАЭС проведут 21 июня встречу в Минске
- РИА Новости
«Главы правительств обсудят введение маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создание комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности», — цитирует Малкину БЕЛТА.
Кроме того, в повестку войдут вопросы пресечения нарушений общих правил конкуренции, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики и таможенного сотрудничества.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее призвал страны ЕАЭС усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что переход стран на расчёты в национальных валютах с партнёрами даёт эффект, в частности способствует укреплению рубля.