Посол ЛНР Мирошник прокомментировал суд над иностранными наёмниками в Донецке
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«Внимательно следим за судом над иностранными наёмниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!» — написал он в своём Telegram.
Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.
По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.