Посол ЛНР Мирошник прокомментировал суд над иностранными наёмниками в Донецке

Короткая ссылка
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал проходящий в Донецке судебный процесс над иностранными наёмниками, сражавшимися на стороне Киева.
Посол ЛНР Мирошник прокомментировал суд над иностранными наёмниками в Донецке
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Внимательно следим за судом над иностранными наёмниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!» — написал он в своём Telegram.

Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.

По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить