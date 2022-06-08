Посол ЛНР Мирошник прокомментировал суд над иностранными наёмниками в Донецке

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал проходящий в Донецке судебный процесс над иностранными наёмниками, сражавшимися на стороне Киева.

«Внимательно следим за судом над иностранными наёмниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!» — написал он в своём Telegram.

Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.

По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.