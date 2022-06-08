Источник: суд в ДНР назначил дату рассмотрения дела в отношении британского наёмника

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RT
Первое судебное заседание по уголовному делу гражданина Великобритании Эйдена Дэниела Джона Марка Аслина, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, назначено на 9 июня. Об этом RT сообщил источник в Верховном суде ДНР.
Источник: суд в ДНР назначил дату рассмотрения дела в отношении британского наёмника
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Иностранцу предъявлены обвинения в совершении на территории Донецкой Народной Республики преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 (совершение преступления группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР (наёмничество), а также ст. 232 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Как сообщал RT, следствие установило, что обвиняемый за вознаграждение принимал участие на стороне украинских войск в операции по насильственному захвату власти в ДНР.

Ранее в Минюсте ДНР сообщили RT, что решение в отношении военных, захваченных в плен на «Азовстали» в Мариуполе, будет принимать суд, а некоторым из находящихся под стражей, вероятно, будет присуждена высшая мера наказания.

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