Захарова призвала британские власти не допустить участия граждан в событиях на Украине
- РИА Новости
Как рассказала Захарова в ходе брифинга, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД России по поводу задержанных в Донбассе наёмников для прояснения их судьбы.
«Мы всегда чётко собеседникам указываем, что подобные случаи являются прямым следствием безответственной политики непосредственно Лондона, нацеленной на эскалацию ситуации на Украине», — заявила она.
Захарова рассказала, что попытки властей Британии исказить видение ситуации привели к тому, что у ряда британских граждан возникло ложное ощущение, что «заработок на крови» на Украине не будет иметь никаких последствий.
«В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть своё отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», — заключила она.
Захарова также выразила уверенность, что действия иностранных наёмников, направленные против российских вооружённых сил, будут пресекаться.
Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.