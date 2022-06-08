Захарова призвала британские власти не допустить участия граждан в событиях на Украине

Короткая ссылка
Россия призывает Великобританию принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова призвала британские власти не допустить участия граждан в событиях на Украине
  • РИА Новости

Как рассказала Захарова в ходе брифинга, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД России по поводу задержанных в Донбассе наёмников для прояснения их судьбы.

«Мы всегда чётко собеседникам указываем, что подобные случаи являются прямым следствием безответственной политики непосредственно Лондона, нацеленной на эскалацию ситуации на Украине», — заявила она.

Захарова рассказала, что попытки властей Британии исказить видение ситуации привели к тому, что у ряда британских граждан возникло ложное ощущение, что «заработок на крови» на Украине не будет иметь никаких последствий.

«В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть своё отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», — заключила она.

Захарова также выразила уверенность, что действия иностранных наёмников, направленные против российских вооружённых сил, будут пресекаться.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить