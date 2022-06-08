Захарова призвала британские власти не допустить участия граждан в событиях на Украине

Россия призывает Великобританию принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как рассказала Захарова в ходе брифинга, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД России по поводу задержанных в Донбассе наёмников для прояснения их судьбы.

«Мы всегда чётко собеседникам указываем, что подобные случаи являются прямым следствием безответственной политики непосредственно Лондона, нацеленной на эскалацию ситуации на Украине», — заявила она.

Захарова рассказала, что попытки властей Британии исказить видение ситуации привели к тому, что у ряда британских граждан возникло ложное ощущение, что «заработок на крови» на Украине не будет иметь никаких последствий.

«В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть своё отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», — заключила она.

Захарова также выразила уверенность, что действия иностранных наёмников, направленные против российских вооружённых сил, будут пресекаться.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.