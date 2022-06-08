Захарова заявила об участии ЧВК из США и Британии в отправке наёмников на Украину

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Частные военные компании (ЧВК) из США и Британии участвуют в отборе и отправке наёмников на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила об участии ЧВК из США и Британии в отправке наёмников на Украину
  • РИА Новости

«Для их (наёмников. — RT) отправки привлекаются ЧВК из США и Британии, и, конечно, ни о каких санкциях, рестрикциях в их адрес... речи не идёт», — сообщила она на брифинге.

Захарова добавила, что в ситуации с наёмниками молчат международные институты, среди которых ОБСЕ, Совет Европы, а также «радостно молчит» НАТО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Одесской области в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.

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