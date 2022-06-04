Минобороны: в Одесской области уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников

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В Одесской области в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.
Минобороны: в Одесской области уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников
  • РИА Новости

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ.

Конашенков заявил, что большая часть иностранных наёмников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки.

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