Минобороны: в Одесской области уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников
- РИА Новости
Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — заявил Конашенков.
Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ.
Конашенков заявил, что большая часть иностранных наёмников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки.