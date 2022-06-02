Минобороны России: большая часть наёмников уничтожена в бою из-за их слабой подготовки

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что большая часть иностранных наёмников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки.
Минобороны России: большая часть наёмников уничтожена в бою из-за их слабой подготовки
  • РИА Новости

«Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений», — отметил генерал.

При этом он добавил, что большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий «вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта».

В начале мая полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, заявил в интервью RT о двух британцах, которые служили в рядах украинских вооружённых сил, так как «искали приключений».

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник отметил, что воюющие за Киев иностранные наёмники должны быть наказаны.

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