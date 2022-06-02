Минобороны России: большая часть наёмников уничтожена в бою из-за их слабой подготовки
- РИА Новости
«Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений», — отметил генерал.
При этом он добавил, что большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий «вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта».
В начале мая полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, заявил в интервью RT о двух британцах, которые служили в рядах украинских вооружённых сил, так как «искали приключений».
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник отметил, что воюющие за Киев иностранные наёмники должны быть наказаны.