Посол ЛНР в России Мирошник призвал наказать наёмников, сражающихся на стороне Киева

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Воюющие за Киев иностранные наёмники должны быть наказаны, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что прибывшие на территорию Донбасса наёмники «приехали убивать и зарабатывать деньги».

«Мы считаем иностранных наёмников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьёзное наказание за наёмничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны», — сказал он в интервью РИА Новости.

Полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, ранее рассказал в интервью RT, как украинских военных тренировали зарубежные инструкторы на протяжении последних пяти-шести лет.

По его словам, на Украине действуют британские и канадские военные миссии.

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