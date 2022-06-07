Антонов: Россия примет адекватные меры в случае поставки на Украину дальнобойных ракет

Россия примет адекватные меры в случае поставки на Украину американских дальнобойных ракет. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то я хочу сказать и даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — заявил Антонов в эфире Первого канала.

Он также отметил, что поставки западных дальнобойных систем Киеву не изменят положения дел на Украине.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия.

Кроме того, Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.