В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ресторане

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Пострадавшие в результате взрыва в ресторане в Херсоне получили ожоги и порезы от стекла. Об этом заявил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.
В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ресторане
  • РИА Новости

«Пострадали несколько жителей: ожоги и порезы от стекла», — приводит его слова ТАСС.

По словам Мороза, взрывное устройство было заложено в ресторане с целью запугивания и дестабилизации обстановки в городе.

Он уточнил, что «никакого сильного поражающего фактора эта бомба не имела».

7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.

В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы. На месте взрыва были обнаружены фрагменты взрывного устройства.

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