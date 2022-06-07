В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ресторане
- РИА Новости
«Пострадали несколько жителей: ожоги и порезы от стекла», — приводит его слова ТАСС.
По словам Мороза, взрывное устройство было заложено в ресторане с целью запугивания и дестабилизации обстановки в городе.
Он уточнил, что «никакого сильного поражающего фактора эта бомба не имела».
7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.
В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы. На месте взрыва были обнаружены фрагменты взрывного устройства.