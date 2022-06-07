В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ресторане

Пострадавшие в результате взрыва в ресторане в Херсоне получили ожоги и порезы от стекла. Об этом заявил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

«Пострадали несколько жителей: ожоги и порезы от стекла», — приводит его слова ТАСС.

По словам Мороза, взрывное устройство было заложено в ресторане с целью запугивания и дестабилизации обстановки в городе.

Он уточнил, что «никакого сильного поражающего фактора эта бомба не имела».

7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.

В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы. На месте взрыва были обнаружены фрагменты взрывного устройства.