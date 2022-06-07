В Херсоне на месте взрыва в ресторане обнаружены фрагменты взрывного устройства
- РИА Новости
«Все остатки взрывного устройства полиция изъяла, идёт следствие», — приводит ТАСС слова собеседника агенства.
7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.
В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы.
Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, взрыв в херсонском кафе мог произойти из-за закладки взрывного устройства.