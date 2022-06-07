В Херсоне на месте взрыва в ресторане обнаружены фрагменты взрывного устройства

В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что на месте взрыва в ресторане «Ностальжи» в Херсоне обнаружены фрагменты взрывного устройства.

РИА Новости