Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным
- AP
Об этом пишет газета Financial Times.
В её сообщении говорится, что Зеленский считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако в то же время он заявил о готовности к мирным переговорам с российским президентом, передаёт РИА Новости.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате. Он выразил уверенность, что к этому причастны США.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.
Также в Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.