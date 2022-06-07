Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

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Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным
  • AP

Об этом пишет газета Financial Times.

В её сообщении говорится, что Зеленский считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако в то же время он заявил о готовности к мирным переговорам с российским президентом, передаёт РИА Новости.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате. Он выразил уверенность, что к этому причастны США.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.

Также в Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.

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