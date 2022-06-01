Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.

По словам Пескова, априори такую встречу «никто не исключает, никогда не исключал», но её необходимо подготовить.

«Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, работа над таким документом «была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский выразил согласие на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным.