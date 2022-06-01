Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа
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По словам Пескова, априори такую встречу «никто не исключает, никогда не исключал», но её необходимо подготовить.
«Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, работа над таким документом «была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась».
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский выразил согласие на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным.