Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.
Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа
  • © Пресс-служба президента РФ

По словам Пескова, априори такую встречу «никто не исключает, никогда не исключал», но её необходимо подготовить.

«Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, работа над таким документом «была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский выразил согласие на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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