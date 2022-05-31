Пресс-секретарь президента Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил согласие на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».

Никифоров пояснил, что «о форматах встречи пока речи не идёт», «речь идёт о принципиальном согласии на такую встречу».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о своём желании провести встречу с Путиным.