Пресс-секретарь президента Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».
Никифоров пояснил, что «о форматах встречи пока речи не идёт», «речь идёт о принципиальном согласии на такую встречу».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о своём желании провести встречу с Путиным.