Глава МИД Турции Чавушоглу: Зеленский заявил о желании провести переговоры с Путиным

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Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о своём желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Глава МИД Турции Чавушоглу: Зеленский заявил о желании провести переговоры с Путиным
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Буквально вчера в ходе переговоров (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский выразил желание провести встречу с (российским президентом Владимиром) Путиным. Турция продолжает свои стремления», — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.

30 мая Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

Как сообщает издание Habertürk, Эрдоган предложил российской стороне провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина к переговорам с Зеленским.

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