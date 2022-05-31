Глава МИД Турции Чавушоглу: Зеленский заявил о желании провести переговоры с Путиным
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Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Буквально вчера в ходе переговоров (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский выразил желание провести встречу с (российским президентом Владимиром) Путиным. Турция продолжает свои стремления», — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.
30 мая Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.
Как сообщает издание Habertürk, Эрдоган предложил российской стороне провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина к переговорам с Зеленским.