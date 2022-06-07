The American Conservative: Италия, ФРГ и Франция не поддерживают передачу Крыма Украине

Власти Италии, Германии и Франции не поддерживают президента Украины Владимира Зеленского в требованиях о передаче Россией Украине полуострова Крым. Они хотят скорейшего урегулирования украинского вопроса.

Такое мнение высказал журналист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

«Никто из них (Италия, Франция, Германия. – RT) не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — пишет Бьюкенен.

В этом вопросе Киев больше поддерживают некоторые страны восточной Европы.

«Независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины, хотя и отстаиваются США, не являются жизненно важными интересами», — уточняется в статье.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предостерёг украинские власти от попыток нанесения ракетного удара по полуострову. При этом депутат Рады Чернев допустил применение РСЗО HIMARS для ударов по территории России