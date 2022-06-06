В Бердянске и Энергодаре откроют центры для желающих получить российский паспорт

Новые центры приёма заявлений на получение российских паспортов откроются в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области, сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов в эфире «Соловьёв Live».

«Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населённые пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры, чтобы жителям других районов, кроме Мелитопольского, не нужно было ездить в Мелитополь, а прямо они могли приходить по месту своего жительства и подавать заявление на российское гражданство», — цитирует его ТАСС.

Как ранее отметил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией.

31 мая глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила о планах по открытию в Мелитополе дополнительных центров по получению российского гражданства. По её словам, людей, желающих подать документы, «очень много».