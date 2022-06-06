МИД России поздравил народ Казахстана с успешным проведением референдума
- РИА Новости
«В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам её политического и социально-экономического развития», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.
Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала прошедший референдум прозрачным и демократичным.