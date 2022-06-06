МИД России поздравил народ Казахстана с успешным проведением референдума

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Россия поздравила народ Казахстана с успешным проведением референдума по поправкам к Конституции, говорится в распространённом сообщении российского МИД.
МИД России поздравил народ Казахстана с успешным проведением референдума
  • РИА Новости

«В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам её политического и социально-экономического развития», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала прошедший референдум прозрачным и демократичным.

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