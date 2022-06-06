Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

Короткая ссылка
Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию
  • AP

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию.

В турецком МИД констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, также ситуацию осложняют санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить