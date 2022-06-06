Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию
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«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.
Как ранее отметил президент России Владимир Путин, зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию.
В турецком МИД констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, также ситуацию осложняют санкции против России.