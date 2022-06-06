Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию.

В турецком МИД констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, также ситуацию осложняют санкции против России.