В Минобороны России заявили об уничтожении поставленных из Европы танков на окраине Киева

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили танки Т-72 на окраине Киева, которые были поставлены Украине из Восточной Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72», — заявил он на брифинге.

Кроме того, ликвидирована другая бронетехника, которая была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия.

Ранее в Минобороны заявили, что авиация ВКС России нанесла удары по центру артиллерийской подготовки в Сумской области Украины, где проходило обучение эксплуатации американских гаубиц М777.

До этого в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.