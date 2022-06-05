В Минобороны России заявили об уничтожении поставленных из Европы танков на окраине Киева
- РИА Новости
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72», — заявил он на брифинге.
Кроме того, ликвидирована другая бронетехника, которая была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия.
Ранее в Минобороны заявили, что авиация ВКС России нанесла удары по центру артиллерийской подготовки в Сумской области Украины, где проходило обучение эксплуатации американских гаубиц М777.
До этого в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.