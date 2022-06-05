В Минобороны России заявили об уничтожении поставленных из Европы танков на окраине Киева

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ВКС России высокоточными ракетами уничтожили танки Т-72 на окраине Киева, которые были поставлены Украине из Восточной Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили об уничтожении поставленных из Европы танков на окраине Киева
  • РИА Новости

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72», — заявил он на брифинге. 

Кроме того, ликвидирована другая бронетехника, которая была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия.

Ранее в Минобороны заявили, что авиация ВКС России нанесла удары по центру артиллерийской подготовки в Сумской области Украины, где проходило обучение эксплуатации американских гаубиц М777. 

До этого в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.

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