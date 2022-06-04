Авиация ВКС России уничтожила центр артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области

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Авиация ВКС России нанесла удары по центру артиллерийской подготовки в Сумской области Украины, где проходило обучение эксплуатации американских гаубиц М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Авиация ВКС России уничтожила центр артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области
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«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населённого пункта Стецковка Сумской области», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что в центре иностранные инструкторы обучали украинских военных управлению 155-мм гаубицами М777.

Также в Минобороны заявили, что в Одесской области в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.

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