Авиация ВКС России уничтожила центр артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области
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«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населённого пункта Стецковка Сумской области», — заявил он на брифинге.
Конашенков добавил, что в центре иностранные инструкторы обучали украинских военных управлению 155-мм гаубицами М777.
Также в Минобороны заявили, что в Одесской области в районе населённого пункта Дачное ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников.