Посол США: регулировать дистанцию стрельбы HIMARS будут украинские военные

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Соединённые Штаты не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву. По словам американского посла на Украине Бриджит Бринк, ВСУ будут регулировать дистанцию самостоятельно.
Посол США: регулировать дистанцию стрельбы HIMARS будут украинские военные
  • AP

«Идёт речь о вчерашнем пакете помощи на $700 млн, включая системы HIMARS... Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — цитирует посла РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

В Кремле не стали комментировать «абсолютно нежелательные и весьма неприятные сценарии», при которых это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на территории России.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в стриме RT «Летучка» подчеркнул, что в стволы ракетных систем могут заряжаться не только реактивные снаряды, но и оперативно-тактические ракеты, которые «могут бить на 300 и даже больше километров».

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