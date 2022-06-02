Посол США: регулировать дистанцию стрельбы HIMARS будут украинские военные
- AP
«Идёт речь о вчерашнем пакете помощи на $700 млн, включая системы HIMARS... Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — цитирует посла РИА Новости.
Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.
В Кремле не стали комментировать «абсолютно нежелательные и весьма неприятные сценарии», при которых это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на территории России.
Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в стриме RT «Летучка» подчеркнул, что в стволы ракетных систем могут заряжаться не только реактивные снаряды, но и оперативно-тактические ракеты, которые «могут бить на 300 и даже больше километров».