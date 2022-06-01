СК проведёт расследование обстрелов Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе

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Следственный комитет России начнёт расследование фактов обстрелов Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе, в результате которых есть раненые и погибшие, в том числе один ребёнок.

«Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершённых киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства. 

Ранее появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения и женщина

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала сообщил о пострадавших и погибших в результате возгорания дома престарелых в Стаханове из-за обстрела ВСУ.

В результате обстрела Пантелеймоновки ранен 14-летний подросток

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