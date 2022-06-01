СК проведёт расследование обстрелов Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе

Следственный комитет России начнёт расследование фактов обстрелов Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе, в результате которых есть раненые и погибшие, в том числе один ребёнок.