СК проведёт расследование обстрелов Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе
«Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершённых киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения и женщина.
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала сообщил о пострадавших и погибших в результате возгорания дома престарелых в Стаханове из-за обстрела ВСУ.
В результате обстрела Пантелеймоновки ранен 14-летний подросток.