В ДНР сообщили о ранении подростка при обстреле ВСУ
- РИА Новости
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«В результате вооружённой агрессии украинских националистов в пгт Пантелеймоновке по ул. Виноградной, 4 ранен мальчик 14 лет», — сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Отмечается, что в том же доме на пятом этаже под завалами оказался мирный житель. К месту происшествия выехала скорая помощь.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Кировоградской улицы в Макеевке.
Также появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.