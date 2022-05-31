В ДНР сообщили о ранении подростка при обстреле ВСУ

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В результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР) один мирный житель получил ранения, ещё один находится под завалами дома.
В ДНР сообщили о ранении подростка при обстреле ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«В результате вооружённой агрессии украинских националистов в пгт Пантелеймоновке по ул. Виноградной, 4 ранен мальчик 14 лет», — сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Отмечается, что в том же доме на пятом этаже под завалами оказался мирный житель. К месту происшествия выехала скорая помощь.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Кировоградской улицы в Макеевке.

Также появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.

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