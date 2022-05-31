ВСУ открыли огонь по дому престарелых в Стаханове, есть погибшие и раненые

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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала сообщил о пострадавших и погибших в результате возгорания дома престарелых в Стаханове из-за обстрела ВСУ.
ВСУ открыли огонь по дому престарелых в Стаханове, есть погибшие и раненые
  • РИА Новости

«Сейчас идёт спасательная операция. Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего», — цитирует его ТАСС.

Киселёв выразил уверенность в том, что Генпрокуратура в ближайшее время назовёт имена всех причастных к обстрелу и убийству мирных граждан в городе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.

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