ВСУ открыли огонь по дому престарелых в Стаханове, есть погибшие и раненые
- РИА Новости
«Сейчас идёт спасательная операция. Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего», — цитирует его ТАСС.
Киселёв выразил уверенность в том, что Генпрокуратура в ближайшее время назовёт имена всех причастных к обстрелу и убийству мирных граждан в городе.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.