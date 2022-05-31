Пушилин: 3 июня пройдёт отгрузка второго судна из порта Мариуполя
- РИА Новости
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«Следующая отгрузка 3 июня, то есть вопрос входит в рабочий режим», — приводит его слова РИА Новости.
Пушилин рассказал, что всего на территории морского торгового порта было обезврежено около 12 тыс. боеприпасов.
Погрузка российского сухогруза «Славутич», который стал первым судном, вошедшим в местный порт после освобождения, прошла в порту Мариуполя 29 мая.
26 мая Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.