Пушилин: 3 июня пройдёт отгрузка второго судна из порта Мариуполя

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Отгрузка второго судна, вошедшего в порт Мариуполя после освобождения, запланирована на 3 июня, заявил в эфире программы «Соловьёв LIVE» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин: 3 июня пройдёт отгрузка второго судна из порта Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Следующая отгрузка 3 июня, то есть вопрос входит в рабочий режим», — приводит его слова РИА Новости.

Пушилин рассказал, что всего на территории морского торгового порта было обезврежено около 12 тыс. боеприпасов.

Погрузка российского сухогруза «Славутич», который стал первым судном, вошедшим в местный порт после освобождения, прошла в порту Мариуполя 29 мая.

26 мая Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

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