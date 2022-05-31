Пушилин заявил, что часть судов в порту Мариуполя перейдёт в юрисдикцию ДНР

Часть судов в порту Мариуполя перейдёт в юрисдикцию Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часть судов перейдёт в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Он также подтвердил, что у республики появится собственный торговый флот.

Ранее Пушилин сообщил, что экипажи всех иностранных судов покинули порт Мариуполя.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.