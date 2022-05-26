Пушилин: все зарубежные судовые экипажи покинули порт Мариуполя
«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — заявил он.
Иностранные суда не могли покинуть порт, поскольку он был заминирован, напомнил Пушилин.
Он также отметил, что вопрос принадлежности оставшихся в порту судов и дальнейшая их судьба также будут решаться через МИД ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.