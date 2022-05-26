Пушилин: все зарубежные судовые экипажи покинули порт Мариуполя

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Экипажи всех иностранных судов покинули порт Мариуполя, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — заявил он.

Иностранные суда не могли покинуть порт, поскольку он был заминирован, напомнил Пушилин.

Он также отметил, что вопрос принадлежности оставшихся в порту судов и дальнейшая их судьба также будут решаться через МИД ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.

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