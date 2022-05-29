В порту Мариуполя началась погрузка первого судна после освобождения

Короткая ссылка
В порту Мариуполя началась погрузка российского сухогруза «Славутич», который стал первым судном, вошедшим в местный порт после освобождения. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
В порту Мариуполя началась погрузка первого судна после освобождения
  • AP

«Логистика взаимного товарообмена между Россией и ДНР теперь будет упрощена и ляжет в основу укрепления наших экономических связей», — говорится в видеорепортаже пресс-службы ведомства.

Специалисты Черноморского флота России, как уточняется, перед этим разминировали акваторию.

26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить