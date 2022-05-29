В порту Мариуполя началась погрузка первого судна после освобождения

В порту Мариуполя началась погрузка российского сухогруза «Славутич», который стал первым судном, вошедшим в местный порт после освобождения. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

«Логистика взаимного товарообмена между Россией и ДНР теперь будет упрощена и ляжет в основу укрепления наших экономических связей», — говорится в видеорепортаже пресс-службы ведомства.

Специалисты Черноморского флота России, как уточняется, перед этим разминировали акваторию.

26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.