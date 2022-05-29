У парламента Молдавии проходит протест против правительства

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Тысячи людей принимают участие в акции протеста у здания парламента Молдавии. Митингующие требуют отставки правительства Натальи Гаврилицы.
У парламента Молдавии проходит протест против правительства
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Об этом сообщает ТАСС.

Акция инициирована Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после ареста её бывшего лидера Игоря Додона.

Люди принесли с собой плакаты «Хотим законности», «Хотим корректной юстиции», «Долой правительство!».

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток. Его подозревают в коррупции и госизмене.

Прокуроры обжаловали в Кишинёвской апелляционной палате решение о домашнем аресте Додона и потребовали его ареста на 30 суток.

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