У парламента Молдавии проходит протест против правительства

Тысячи людей принимают участие в акции протеста у здания парламента Молдавии. Митингующие требуют отставки правительства Натальи Гаврилицы.

Об этом сообщает ТАСС.

Акция инициирована Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после ареста её бывшего лидера Игоря Додона.

Люди принесли с собой плакаты «Хотим законности», «Хотим корректной юстиции», «Долой правительство!».

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток. Его подозревают в коррупции и госизмене.

Прокуроры обжаловали в Кишинёвской апелляционной палате решение о домашнем аресте Додона и потребовали его ареста на 30 суток.