Прокуратура в Молдавии обжаловала решение о домашнем аресте Додона
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Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Молдавии.
«Обвиняемый имеет частые выезды за границу, о чём свидетельствуют сведения о пересечении государственной границы... Более того, сам обвиняемый подтвердил, что планировал поездку в Российскую Федерацию, также имея при себе дипломатический паспорт», — отметили в ведомстве.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток. Его подозревают в коррупции и госизмене.