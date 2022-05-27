Прокуратура в Молдавии обжаловала решение о домашнем аресте Додона

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Прокуроры обжаловали в Кишинёвской апелляционной палате решение о домашнем аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона и потребовали его ареста на 30 суток.
Прокуратура в Молдавии обжаловала решение о домашнем аресте Додона
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Молдавии.

«Обвиняемый имеет частые выезды за границу, о чём свидетельствуют сведения о пересечении государственной границы... Более того, сам обвиняемый подтвердил, что планировал поездку в Российскую Федерацию, также имея при себе дипломатический паспорт», — отметили в ведомстве.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток. Его подозревают в коррупции и госизмене.

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