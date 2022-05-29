Додон сообщил, что адвокаты оспорили решение о его домашнем аресте
- РИА Новости
«Мои адвокаты оспорили решение о домашнем аресте и о применении всех ограничений ещё в пятницу, 27 мая», — написал Додон в Telegram.
Он назвал непрофессиональным и политически ангажированным поведение прокуроров.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток. Его подозревают в коррупции и госизмене.
Прокуроры обжаловали в Кишинёвской апелляционной палате решение о домашнем аресте Додона и потребовали его ареста на 30 суток.